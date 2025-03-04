Лифт с пассажиром внутри рухнул вниз в одной из многоэтажек Москвы

Грузовой лифт сорвался в ЖК «Нормандия» на Тайнинской улице. Сообщается, что в момент падения в кабине находился человек — он спускался с 21 этажа, когда лифт полетел вниз.

© Вечерняя Москва

Пострадавший мужчина находится в сознании, на место происшествия выехали спасатели.

Жители многоэтажного дома уже много раз жаловались на проблемы с лифтами в здании, однако они до сих пор не решены, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее жительница Москвы упала со второго этажа в лифтовую шахту — пострадавшая сломала руку и ногу, но выжила.