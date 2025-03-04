В российском регионе 14 населенных пунктов остались без газа

В Тюмени в районе Московского тракта был поврежден газопровод высокого давления, в результате чего ряд населенных пунктов в Тюменском муниципальном районе оказались отключены от газоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Ольга Зимина.

«Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты», — написала она.

По словам чиновницы, аварийно-восстановительные работы уже проводятся. При этом бригады электрических сетей находятся на оперативном дежурстве, поскольку возрастает потребление электроэнергии.