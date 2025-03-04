Полицейские поймали мужчину, устроившего стрельбу в Петербурге

В Петербурге поймали пьяного стрелка, который напугал людей в одном из районов города. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета из окна дома на Васильевском острове. Отмечается, что у него имеются признаки сильного алкогольного опьянения — дебошира везут на медицинское освидетельствование. В результате произошедшего никто не пострадал.

Инцидент произошел возле дома №51 на 11-й линии Васильевского острова. В правоохранительные органы поступила информация о стрельбе, и на место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и спецназа. Бойцы спецназа вошли в здание. После инцидента 11-я и 12-я линии Васильевского острова были временно перекрыты.