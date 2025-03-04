На шахте «Воркутинская» в Коми произошла эвакуация

На шахте «Воркутинская» АО «Воркутауголь» произошла эвакуация. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации издания, причиной стал сигнал о превышении предельно допустимой концентрации метана. Как рассказали в пресс-службе компании, ранее в шахте произошло отслоение пород, из-за чего нарушилась работа дегазационных скважин. В данный момент работы в шахте приостановлены, а работники эвакуированы. Никто из находящихся в шахте не пострадал, специалисты работают над разгазированием горных выработок.

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