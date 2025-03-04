Работница банка похитила более 200 миллионов рублей, обманывая клиентов

Работница банка во Владикавказе похитила более 200 миллионов рублей с помощью мошеннической схемы, которую она использовала во время работы с клиентами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Отмечается, что злоумышленница работала кредитным представителем банка в автосалоне. Во время работы с клиентами, она убеждала их приобрести автомобиль в кредит, а потом досрочно погасить платеж. После этого клиенты передавали ей деньги для погашения займа наличными — эти средства женщина оставляла себе. Таким образом, мошенница обманула более 200 человек.

В данный момент женщина задержана. В ее отношении возбудили более 50 уголовных дел.

Ранее жительница Курска перевела мошенникам пять миллионов рублей.