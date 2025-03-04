В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окон дома №51 на 11-ой линии Васильевского острова в Петербурге. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник, 4 марта. Силовики временно перекрыли пересечение Малого проспекта Васильевского острова с 10–11-й линиями в сторону Смоленки на фоне стрельбы.

«Правоохранители ведут переговоры со стрелком. По нашим данным, мужчина стрелял из окон», — отметил источник.

В цветочном магазине в доме 33 по Малому проспекту рассказали журналистам, что не выходят из помещения, поскольку слышали непонятные звуки.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов через некоторое время восстановили дорожное движение в этом районе.

Позже стало известно, что стрельба велась из нежилого подъезда. Психически неуравновешенный мужчина сделал несколько выстрелов из травматического пистолета.

Силовики нейтрализовали стрелявшего. С высокой долей вероятности, пояснили журналисты, он отправится в психиатрическую больницу.