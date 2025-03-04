Девять человек погибли в результате теракта в Пакистане

Во вторник 4 марта на северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником. Погибли не менее девяти мирных жителей, передает местная полиция.

«На северо-западе Пакистана произошел теракт, устроенный смертником, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей», — сообщила полиция, слова приводит агентство Reuters.

Кроме того, по словам Зии у Дина, главы полиции северного округа Банну, в результате взрыва пострадали 18 человек. Он также указал, что в упомянутые цифры не включены жертвы среди сотрудников сил безопасности. Представители полиции предполагают, что взрыв был вызван транспортным средством, начиненным взрывчаткой.