Петербуржец поплатился в суде за репост в Telegram

В Петербурге мужчину оштрафовали из-за репоста публикации в Telegram. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Установлено, что мужчина нарушил требования законодательства об иностранных агентах. Он сделал репост публикации со страницы Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале, но не указал, что автор является иноагентом. Ему вынесли письменное предупреждение с требованием об устранении нарушения до 16 декабря 2024 года, однако петербуржец не выполнил его.

Василеостровский районный суд привлек мужчину к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.42 ст.19.5 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа размером в 30 тысяч рублей.

До этого в России пересчитали подлежащие регистрации в РКН Telegram-каналы. Примерно 9% (8,8%) русскоязычных страниц обязательно должны быть зарегистрированы.