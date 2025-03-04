В Индонезии из-за наводнения эвакуировали тысячи жителей

Более 1200 человек были эвакуированы из-за сильного наводнения в индонезийской столице Джакарте. Об этом сообщает Jakarta Globe.

По данным издания, в настоящее время в Джакарте под воду ушли целые кварталы. Местным жителям приходится спасаться на крышах домов и использовать для передвижения надувные лодки. Кроме того в ряде районов отсутствует электричество, из-за чего не работают насосы для перекачки воды. На данный момент известно о 16 тысячах пострадавших и одном пропавшем без вести.

«В Пондок-Геде уровень воды поднялся на три метра, что привело к массовой эвакуации тысяч людей, среди которых в основном пожилые жители и дети», — говорится в тексте.

Также свои дома были вынуждены покинуть жители округа Караванг. На данный момент известно, что из пострадавших от наводнения районов были эвакуированы по меньшей мере 1229 человек. Для них организовали 11 пунктов временного размещения.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся в Индонезии до следующей недели.