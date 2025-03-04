Ливни затопили 16 трасс в Испании

Новый сезон дождей серьезно затруднил транспортное движение на юге и юго-востоке Испании. Как сообщают местные СМИ, 16 трасс оказались подтоплены, в том числе важная автомагистраль. Несколько десятков человек оказались в ловушке, вызволять их пришлось пожарным.

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В ряде районов метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень тревоги из-за обильных осадков. Занятия в школах были отменены.

В местечке Херес-де-ла-Фронтера был установлен рекорд по количеству выпавших осадков - 70 литров на квадратный метр. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жители юга Испании могут столкнуться с еще более сильными ливнями.

Новые наводнения совпали с публикацией отчетов о событиях конца октября 2024 года, когда в результате наводнений в Валенсии погибли свыше 200 человек. Регион до сих пор не восстановился от того удара стихии.

Согласно обнародованных данным, в тот день экстренная служба получила почти 20 тысяч вызовов, три четверти из них до того, как власти разослали штормовое предупреждение. Люди просили спасти их из ловушек, в которых они оказались в своих домах, на крышах, в машинах или на деревьях.