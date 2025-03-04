Суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать девочку в Москве

Суд отправил в СИЗО ранее судимого мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в гостиничный номер, где осталась одна девочка 2016 года рождения, и попытался ее изнасиловать. Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

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— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостинице на улице Космонавтов в городе Москве, незаконно проник в открытый гостиничный номер, где находилась девочка 2016 года рождения, и закрыл входную дверь на ключ, ограничив ее в передвижении. После этого он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, однако свой преступный умысел не сумел довести до конца, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 27 февраля. Следователи предъявили обвинение подозреваемому. Сотрудники силовых структур продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее суд вынес приговор курьеру, который, доставляя заказ, попытался изнасиловать жительницу дома на Туристской улице в Москве. Девушка дала отпор злоумышленнику, и он сбежал. Мужчину приговорили к 3,5 года колонии.