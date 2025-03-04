Подозреваемый в убийстве главы района в Алтайском крае находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, который пытался покончить жизнь самоубийством, находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что состояние подозреваемого оценивается как стабильное.

Напомним, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия при выходе из кафе 4 марта. По факту произошедшего был задержан сотрудник муниципального унитарного предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района» Анатолий Фенин. Установить подозреваемого удалось с помощью ружья, которое было зарегистрировано на него, однако после убийства он пытался свести счеты с жизнью в своем автомобиле. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Предполагается, что поводом к совершению преступления мог послужить конфликт по поводу его отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.