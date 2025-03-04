Педофил напал на 9-летнюю девочку в московской гостинице

Бомж-рецидивист попытался изнасиловать 9-летнюю девочку в номере московской гостиницы. Малышка приехала в столицу на музыкальный конкурс и явно не думала, что ее ждет такое жуткое «приключение».

Как стало известно «МК», 45-летний уроженец республики Саха, перебравшийся в Златоглавую, неоднократно нарушал закон. В его биографии судимости за причинение тяжкого вреда здоровью и кражи. В последнее время он вел полубродяжнический образ жизни и все время проводил за пьянками с такими же опустившимися персонажами. На днях нелегкая занесла рецидивиста в небольшую гостиницу на улице Космонавтов.

Сначала мужчина выпивал с другом в коридоре, а затем стал бродить по этажам и стучаться в двери. Один из номеров оказался открыт – на свою беду, юная постоялица забыла о замке. Она приехала в Москву из областного центра на севере России в компании ровесников и педагогов – дети должны были принять участие в музыкальном конкурсе и играть на свирелях. Соседки ушли на ужин, а девочка замешкалась в номере и стала жертвой извращенца. Сначала он продемонстрировал свои причиндалы, затем попытался изнасиловать школьницу. К счастью, жертва подняла крик, другие дети, услышав шум, начали стучать в дверь и спугнули педофила. Его почти сразу же задержали полицейские.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу.