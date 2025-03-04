Из-за наводнений в Индонезии эвакуированы тысячи жителей

Масштабное наводнение в столице Индонезии Джакарте стало причиной эвакуации тысячи жителей. Из-за ливневых дождей, обрушившихся на столицу, реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до 3 метров.

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Жизнь в городе практически остановилась, целые кварталы оказались затоплены. По данным местных властей, на данный момент известно почти о полутора тысячах пострадавших, а также о более чем тысяче затопленных домов и автомобилей. Жителям приходится спасаться на крышах домов и использовать для передвижения надувные лодки. В некоторых районах нет электричества, из-за чего не работают насосы для перекачки воды.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся до следующей недели. Власти раздают пострадавшим готовую к употреблению еду, одеяла и брезент. Для противодействия потопам они планируют "расстреливать" дождевые облака.