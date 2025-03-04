Волки загрызли десятки пятнистых оленей в Дагестане

Волки загрызли 37 пятнистых оленей у Алмакского заповедника в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Отмечается, что убитых животных может быть даже больше — поиск тел затрудняет снегопад. При этом, в нападении волков министерство также обвинило обильные осадки. Согласно сообщению ведомства, два месяца назад снегопад частично засыпал фрагмент ограждения заповедника, из-за чего олени подверглись нападению волков, а часть животных смогла вырваться наружу.

«Обеспокоенность вызывают не только волки, но и браконьеры. В этой ситуации хочется обратиться к егерям и охотникам в этот священный месяц не вести убивать краснокнижных пятнистых оленей, а помочь им вернуться домой», — сообщили в министерстве.

Алмакский заповедник является единственным на Северном Кавказе хозяйством, на котором разводят пятнистых пантовых оленей. Всего на территории в 643 гектара проживало более 1500 оленей.