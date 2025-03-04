Суд продлил арест криминальному авторитету из Подмосковья Леснякову

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до 1 мая главарю «банды Леса» Дмитрию Леснякову.

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Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в пресс-службе инстанции.

— Замоскворецкий районный суд продлил арест до 1 мая главарю «банды Леснякова» Дмитрию Леснякову. Он обвиняется по трем пунктам статьи об убийстве двух или более лиц, совершенным организованной группой и сопряженное с бандитизмом. Речь идет о преступлении 2003 года, — пишет со ссылкой на сообщение пресс-службы суда РЕН ТВ.

Ранее «Вечерняя Москва» готовила отдельный подробный материал про Леснякова. В частности, там рассказано, что известно о «банде Леса», как ловили преступников и чем завершились громкие дела. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».