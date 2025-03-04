Украинца заочно осудили за мошенничество с чернобыльским жильем под Брянском

Унечский районный суд Брянской области заочно осудил 54-летнего гражданина Украины по 18 эпизодам мошенничества с чернобыльским жильем. Об этом сообщает ТАСС.

В результате действий злоумышленника было похищено более 38 млн рублей. Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В суде уточнили, что осужденный в 2009 году в Брянской области, действуя в составе организованной преступной группы, воспользовался правом на получение материальной компенсации за утраченное имущество после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он предоставлял поддельные документы на недвижимость, в результате чего похитил из федерального бюджета 38 млн рублей.

До этого в Уфе пенсионер лишился 26 миллионов рублей, поверив неизвестным.

Мошенники связались с 68-летним мужчиной от лица руководства предприятия, на котором он раньше работал. По его словам, в организации произошла утечка данных, и прямо сейчас по этому факту проводится расследование.