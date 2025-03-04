В Уфе мужчина получил ожоги, на сутки застряв ногой в горячей батарее

В Башкирии спасатели помогли 55-летнему мужчине, который поскользнулся, упал и застрял ногой в горячей батарее. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

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55-летний уфимец упал в своей квартире, мужчина оказался в ловушке и не смог самостоятельно выбраться, застряв в батарее. В таком положении пострадавший пролежал почти сутки, пока навестить его не приехал сын.

К этому моменту нога начала отекать и посинела, кроме того, из-за горячей батареи на ней образовался ожог. Спасатели, прибывшие на вызов за две минуты, освободили пострадавшего и рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью.

До этого сообщалось, что в Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти пожилую женщину, которая упала с кровати и застряла головой в горячей батарее. Сотрудница почты разносила пенсии и в одной из квартир увидела пенсионерку, которая застряла головой в батарее. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и сантехник управляющей компании, чтобы отключить отопление. Попасть в квартиру с пострадавшей специалисты смогли не сразу, им открыли двое пьяных сыновей женщины, сообщив, что сами помогли матери. Спасатели решили проверить слова нетрезвых мужчин и нашли пенсионерку без сознания. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами.