Тела двух пенсионеров с колотыми ранами нашли в квартире в Красноярском крае

Престарелых мужа и жену нашли мертвыми в квартире в городе Минусинск Красноярского края. По информации телеканала РЕН ТВ, на телах погибших пенсионеров присутствуют колотые раны, предположительно, от ножа или ножниц.

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Источник сообщает, что их обнаружили родственники: сначала они пытались до них дозвониться, но безуспешно. Тогда они приняли решение приехать к ним, и после того, как попали в квартиру, нашли их тела.

Сообщается, что пока подозреваемых в совершении убийства нет. Оперативная группа работает на месте.

Напомним, 4 марта стало известно об убийстве 51-летнего главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Момент расправы над чиновником попало на видео.

По данным источников, в совершении преступления заподозрили бывшего руководителя комитета по делам молодежи районной администрации Анатолия Фенина. Возможным мотивом могло стать его отстранение от работы.