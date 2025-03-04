Москвичка украла у доверивших ей обмен валюты знакомых 1,7 млн рублей

В Москве местную жительницу привлекли к уголовной ответственности за хищение более 1,7 млн рублей. Жертвами по делу признаны трое ее знакомых. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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Согласно материалам дела, в 2019 году москвичка убедила двух знакомых, что может обменять валюту по выгодному курсу. Когда она получила от них 1,5 млн рублей, то не выполнила обещания и распорядилась их деньгами по своему усмотрению. В 2021 году от действий мошенницы пострадала еще одна ее знакомая: злоумышленница предложила ей закупить оптовую партию продуктов, но, получив от нее 250 тысяч рублей, как и в предыдущих случаях, обязательства не выполнила и пропала.

В отношении 46-летней нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, расследование которого еще не окончено. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.