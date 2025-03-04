Момент нападения на главу района в Алтайском крае попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как Онищенко медленно идет по улице, когда из припаркованной в отдалении белой машины выскакивает вооруженный мужчина.

Чиновник попытался спрятаться между автомобилями, но нападавший настиг его и выстрелил несколько раз, а затем сбежал с места преступления.

По данным СК России, глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был застрелен сегодня при выходе из кафе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).