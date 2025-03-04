Россиянин с сыном убил родную сестру и прятал тело в погребе три месяца

Перед судом Перми в ближайшее время предстанет 53-летний местный житель, сообщает региональный СК. Мужчину подозревают в убийстве сестры, которое он совершил вместе со своим сыном.

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По информации следствия, в декабре 2023 года пермяк поссорился с родственницей во время распития алкогольных напитков. Он набросился на женщину вместе с сыном и задушил её.

Для того, чтобы скрыть убийство, преступники спрятали тело жертвы в погребе частного дома, который расположен в Мотовилихинском районе. Труп был найден год назад, в марте 2024 года.

Сын подозреваемого был признан невменяемым. Дело мужчины выделили в отдельное производство. В отношении предполагаемого убийцы следователи собрали достаточную доказательную база, и материалы дела передали в суд, где его начнут рассматривать в ближайшее время.