СК: подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая неконтактен

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтая Николая Онищенко неконтактен из-за тяжёлого состояния, поэтому его ещё не допросили. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

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«Подозреваемый в убийстве неконтактен, соответственно, не допрошен, в тяжёлом состоянии», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования убийства главы Завьяловского района.