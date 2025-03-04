В Подмосковье трое детей отравились неизвестным веществом

В подмосковном Волоколамске троих детей экстренно доставили в больницу с отравлением, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

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Все отравившиеся несовершеннолетние: 8-летний мальчик и две 17-летние девушки живут в одной в квартире. Они одновременно и резко почувствовали себя плохо. Прибывшие медики поставили диагноз "Токсическое отравление неизвестным веществом". Сейчас их жизням ничто не угрожает.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Волоколамская городская прокуратура взяла расследование инцидента под контроль. Пока никаких следов утечки газа или токсических веществ в квартире потерпевших не найдено.