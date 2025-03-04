Назван убийца главы района на Алтае

Убийцей главы Завьяловского района в Алтайском крае Николая Онищенко оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. Об этом сообщает Shot.

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Отмечается, что 45-летний Фенин около 30 минут выслеживал 51-летнего Онищенко, после чего застрелил его из охотничьего ружья примерно в 14:30 по московскому времени. Оружие, использованное при нападении, было зарегистрировано на стрелявшего. После совершенного преступления он предпринял попытку суицида.

В настоящее время Фенин находится в реанимации, и его допросят, как только он придет в себя. По одной из версий, причиной трагедии стал давний конфликт между ним и Онищенко, который не удалось урегулировать.

Ранее Фенин занимал пост главы комитета по делам молодежи в Завьяловском районе, активно занимался спортом и добился призовых мест в соревнованиях по настольному теннису, передает Telegram-канал.

Об убийстве стало известно во вторник, 4 марта: Онищенко застрелили на выходе из кафе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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