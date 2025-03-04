Московского школьника поймали на границе с Финляндией

Девятиклассника из Москвы якобы задержали на границе с Финляндией, когда он пытался незаконно пересечь границу и вступить в запрещенную террористическую организацию.

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Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в соцсети.

— Пограничники заметили 16-летнего мальчишку 1 марта. Они остановили его, проверили вещи и телефон. В мессенджерах нашли подписки на экстремистские группы и переписки с некими «международными турблогерами». Вероятно, это были кураторы нацбатов ВСУ, которые работали под видом тревел-блогеров. Они обещали тинейджеру студенческую визу, если тот сбежит из РФ и вступит в (запрещенную террористическую организацию — прим. «ВМ»), — пишет Telegram-канал Mash.

Задержанного подростка доставили на допрос в Выборг. Родителей несовершеннолетнего уведомили о произошедшем, теперь они летят в Ленинградскую область.

Ранее Кировский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал 16-летнюю Еву Багрову, которая повесила портреты двух членов запрещенной террористической организации на школьном стенде с надписью «Заслуженные герои России». Девушка проходит по уголовной статье об оправдании терроризма.