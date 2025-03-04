В Алтайском крае застрелили главу района

Главу Завьяловского района Алтая Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, убийство произошло сегодня днем около кафе в селе Завьялово.

«Из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. По данному факту (…) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель. Следователи устанавливают его мотив, а также все обстоятельства происшествия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов. Предполагаемый убийца был задержан. По данным СК, его мотивами стали личная неприязнь и «конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью».