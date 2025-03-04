Полицейские задержали мужчину, похитившего свою жену в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, который похитил свою жену: он ударил ее несколько раз, посадил в машину и увез в неизвестном направлении.

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Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— Гражданин после ссоры с женщиной нанес ей несколько ударов и насильно посадил в автомобиль, после чего скрылся. В результате проведенных мероприятий сотрудники по горячим следам задержали подозреваемого на Люблинской улице. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый житель столицы, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, теперь ей ничего не угрожает. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мужчин и двух женщины, которые в Москве похищали людей и вымогали у них деньги. Члены банды действовали с ноября 2023 года по январь прошлого года.