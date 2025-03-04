Разработчика Astra OS Мылицина избили в Москве из-за его собаки

Разработчика главной отечественной операционной системы Astra OS Романа Мылицина якобы избили в Москве из-за того, что его собака громко лаяла — это вызвало недовольство у соседей мужчины.

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Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в соцсети.

— Разработчика главной отечественной операционной системы Astra OS избили в Москве. Из-за его собаки, которая громко и долго лаяла. Соседи Романа Мылицина долго жаловались в домовой чат. Писали, мол, «так жить невозможно». Затем у одного из них сдали нервы и он пошел лично разбираться. Слово за слово — и началась драка, — пишет Telegram-канал Mash.

После конфликта мужчина якобы вызвал врачей, он жаловался на сильные боли в голове и разбитый нос. По неподтвержденным данным, медики предложили Мылицину обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, но он отказался.

Ранее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил с ножом напасть на соседей. Он пытался с оружием проникнуть в квартиру семьи с ребенком, после того как ему сделали замечание из-за курения в подъезде.