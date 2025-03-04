В Москве мужчину осудят за совершенное 14 лет назад убийство

В Москве перед судом предстанет 55-летний мужчина, который обвиняется в совершенном 14 лет назад убийстве сожительницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Столичного СК.

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По данным следствия, расправа произошла в 2011 году в Новой Москве.

«В ходе конфликта, возникшего на почве ревности и в результате личных неприязненных отношений к своей сожительнице, нанес ей ножом не менее 18 ударов в область груди и живота», — сказано в сообщении.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия и покинул страну. Однако впоследствии мужчину удалось задержать на территории столичного региона. Свою вину он не признал, его заключили под стражу.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят мужчину за совершенное более 17 лет назад убийство