В Перми мужчина избил пасынка после того, как выпил алкоголь

Отчим мальчика, выбежавшего из-за побоев босиком на улицу в Перми, на допросе признался, что избил ребёнка после того, как выпил алкоголь и поругался из-за этого с женой.

Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

По словам отчима, в тот день он выпил 1,5 л пива. Это разозлило женщину, пара начала ругаться. Мужчина ушёл в ванную, попросил пасынка принести сигареты и начал курить прямо там.

Супруга стала ругаться из-за того, что ребёнок слушается отчима. Мужчина начал предъявлять обоим претензии: по его мнению, наоборот, мальчик всё делал так, как просила мама.

«Отчим заявил, что в порыве гнева один раз ударил пасынка ладонью по щеке. На стене в квартире была найдена кровь на обоях. Сейчас выясняется, кому она принадлежит, как и когда появилась там», — уточнил источник.

Сейчас ребёнок находится дома с мамой. Женщина на допросе заняла нейтральную позицию: не оправдывает поступка мужа, но и не даёт показаний против него.

Семья на учёте не состояла. У пары есть общая дочь 2019 года рождения.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Также, по информации источника RT, отчим мальчика заявил, что хорошо относился к ребёнку.