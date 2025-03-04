Землетрясение произошло в российском регионе

На юге Кемеровской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Сейсмособытие зафиксировали недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш. Магнитуда подземных толчков достигала 4,2. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 5,5 балла, уточнили специалисты.

Информации о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступало. На работу горнолыжного курорта сейсмособытие не повлияло.

В пятницу, 28 февраля, землетрясение произошло на Сахалине. Магнитуда подземных толчков достигала 3,0, их ощутили жители двух населенных пунктов — сел Адо-Тымово и Чир-Унвд. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Адо-Тымово. Очаг залегал на глубине пяти километров, уточнили сейсмологи. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры тоже не обнаружено