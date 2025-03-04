Россиянин рассказал, как выжил после нападения акулы в Египте

Россиянин Михаил Зорькин выжил после нападения акулы в Египте в 2008 году благодаря мимо проплывающей лодке. По словам самого пострадавшего, несмотря на оказанное сопротивление, животное отстало от него только, когда откусило ногу, и сил доплыть до берега почти не оставалось.

«Мне удалось извернуться, я начал ее (акулу — прим. URA.RU) бить по морде, куда доставала рука. Но она не отпускала до тех пор, пока не откусила ногу... Я уцепился за буек и начал орать. Мне повезло, что в метрах 100 плавали ребята на лодке. Они заметили меня и подплыли. Я переполз к ним», — рассказал Зорькин в беседе с aif.ru.

На понтоне спасатель быстро оказал первую помощь россиянину, используя полотенце для фиксации травмированной ноги. Несмотря на серьезность ситуации, Зорькин не потерял сознание и не чувствовал боли. Он вспоминает, что его супруга первой прибежала к нему на помощь. Вскоре на место прибыла скорая помощь, которая оперативно доставила его в больницу Шарм-Эль-Шейха.

В Египте акула загрызла россиянина

У Михаила была страховка. Однако, несмотря на серьезные травмы, операцию Зорькину провели только вечером, поскольку ожидали подтверждения оплаты лечения со стороны страховой компании. Акула откусила ногу неровно, из-за чего хирургическое вмешательство оказалось сложным.

После операции начались осложнения: нога воспалилась и опухла, у Михаила поднялась температура. Несмотря на это, медицинский персонал уверял, что все идет по плану. Только в Москве врачи сообщили Зорькину, что операция в Египте была выполнена с нарушениями медицинских стандартов.

Зорькин был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 64. Процесс воспаления был настолько сильным, что потребовалась операция. Врачи удалили все поврежденные ткани и подобрали адекватную антибиотикотерапию. После этого началось улучшение, температура снизилась. Через месяц Михаилу сделали еще одну операцию.

В итоге Михаил провел в больнице почти два месяца. После того как рана зажила, ему был подобран протез. Несмотря на то что Зорькину пришлось привыкать к новому протезу после долгого периода неподвижности, он отмечает, что первоначальные трудности быстро преодолел.