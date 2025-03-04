Вылетевший из Хабаровска самолет вернулся обратно из-за неисправности

Вылетевший из Хабаровска в город Николаевск-на-Амуре и поселение Аян самолет вынужден был вернуться сразу после взлета из-за технической неисправности. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Уточняется, что причиной стало задымление в салоне воздушного судна. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске.

На борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пассажирский самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в США сразу после вылета из-за задымления в салоне. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Авиакомпания не уточнила, пострадал ли кто-либо в ходе эвакуации.