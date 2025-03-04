Актер сериала «Солдаты» устроил дебош в поезде

Актер сериала «Солдаты» Павел Кассинский устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, скандал начался в вагоне-ресторане. Жена Павла села за столик, где отдыхали несколько мужчин и женщина. Со слов последней, в какой-то момент супруга Кассинского увела ее мужа в сторону туалета. Тогда она подошла к Павлу и обо всем рассказала. Но актер не стал разбираться с супругой, а накинулся на нее, матерясь и угрожая.

На данный момент представители Павла не комментировали скандал.

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