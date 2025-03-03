Эскимо от педофила: толпа убила маньяка на глазах у полиции

В Бразилии полиция не смогла уберечь педофила от гнева толпы. Владелец магазина фактически был убит своими соседями за то, что надругался над девятилетней девочкой. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Эскимо от педофила: толпа убила маньяка на глазах у полиции
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Предложил мороженое

В бразильском городе Трамандаи толпа забила до смерти 61-летнего владельца магазина Марку Антониу, надругавшегося над девятилетней девочкой. Девочка пропала вечером 25 февраля. Как позже выяснилось, педофил подозвал девочку к себе, обещая угостить эскимо.

Телеканал CNN Brasil опубликовал видеозаписи, доказывающие факт преступления со стороны мужчины. В кадр попал магазин педофила, около которого тот заприметил девятилетнюю девочку.

На записи видно, что девочка проходит мимо магазина и мужчина окликает ее, приглашая войти в заведение. Сначала она проходит мимо, но через минуту входит туда.

Родственница впала в истерику

На следующий день на поиски пропавшей девочки вышли сотни людей, и ее удалось найти. Она оказалась в яме позади магазина.

В Сети в том числе было опубликовано видео с моментом, когда родственницы нашли школьницу. При этом одна из них впала в истерику после того, как поняла, что над девочкой надругались.

Марку Антониу хотел повторить изнасилование на следующий день. Поэтому он не убил девочку и оставил ее в яме под тяжелым бетонным блоком, поставив поверх него коробки с пивом. Перед тем как покинуть эту «темницу», мужчина несколько раз ударил девочку кулаками и оставил ее без воды.

Полиция полагает, что девочка выжила только потому, что в первый день похищения мужчина находился под сильным воздействием наркотиков.

Самосуд над садистом

Свидетели рассказали, что у преступника была привычка угощать сладостями детей, игравших рядом с его заведением.

Когда его арестовали, население устроило самосуд, забив Антониу до смерти. Полиция попыталась вмешаться, чтобы остановить насилие, но была подавлена ​​толпой. Теперь участники нападения могут быть обвинены в убийстве.

В Сети в том числе были опубликованы кадры с последними секундами жизни мужчины. Его успели оттащить от толпы, но он лишь истекал кровью и стонал от боли.

У Марку Антониу обширное криминальное прошлое, включая убийство женщины, торговлю наркотиками, угон транспортных средств, жестокое обращение с животными и нанесение телесных повреждений.

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