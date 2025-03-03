Эскимо от педофила: толпа убила маньяка на глазах у полиции

В Бразилии полиция не смогла уберечь педофила от гнева толпы. Владелец магазина фактически был убит своими соседями за то, что надругался над девятилетней девочкой. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

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Предложил мороженое

В бразильском городе Трамандаи толпа забила до смерти 61-летнего владельца магазина Марку Антониу, надругавшегося над девятилетней девочкой. Девочка пропала вечером 25 февраля. Как позже выяснилось, педофил подозвал девочку к себе, обещая угостить эскимо.

Телеканал CNN Brasil опубликовал видеозаписи, доказывающие факт преступления со стороны мужчины. В кадр попал магазин педофила, около которого тот заприметил девятилетнюю девочку.

На записи видно, что девочка проходит мимо магазина и мужчина окликает ее, приглашая войти в заведение. Сначала она проходит мимо, но через минуту входит туда.

Родственница впала в истерику

На следующий день на поиски пропавшей девочки вышли сотни людей, и ее удалось найти. Она оказалась в яме позади магазина.

В Сети в том числе было опубликовано видео с моментом, когда родственницы нашли школьницу. При этом одна из них впала в истерику после того, как поняла, что над девочкой надругались.

Марку Антониу хотел повторить изнасилование на следующий день. Поэтому он не убил девочку и оставил ее в яме под тяжелым бетонным блоком, поставив поверх него коробки с пивом. Перед тем как покинуть эту «темницу», мужчина несколько раз ударил девочку кулаками и оставил ее без воды.

Полиция полагает, что девочка выжила только потому, что в первый день похищения мужчина находился под сильным воздействием наркотиков.

Самосуд над садистом

Свидетели рассказали, что у преступника была привычка угощать сладостями детей, игравших рядом с его заведением.

Когда его арестовали, население устроило самосуд, забив Антониу до смерти. Полиция попыталась вмешаться, чтобы остановить насилие, но была подавлена ​​толпой. Теперь участники нападения могут быть обвинены в убийстве.

В Сети в том числе были опубликованы кадры с последними секундами жизни мужчины. Его успели оттащить от толпы, но он лишь истекал кровью и стонал от боли.

У Марку Антониу обширное криминальное прошлое, включая убийство женщины, торговлю наркотиками, угон транспортных средств, жестокое обращение с животными и нанесение телесных повреждений.