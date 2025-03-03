В США из-за сильной турбулентности пострадали пассажиры

В результате сильной турбулентности на борту самолета авиакомпании United Airlines пострадали пять пассажиров, из-за чего члены экипажа были вынуждены совершить аварийную посадку в Уэйко в штате Техас. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 2 марта. Рейс SkyWest 5690 летел из Спрингфилда в Хьюстон, когда оказался в зоне сильной турбулентности.

«Bombardier CRJ-200 был вынужден совершить аварийную посадку в региональном аэропорту Уэйко. Пять пассажиров были доставлены в больницу с незначительными травмами», — говорится в тексте.

Всего на борту находились 29 пассажиров и три члена экипажа. Самолет вылетел в Хьюстон 3 марта.