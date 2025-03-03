В Санкт-Петербурге за убийство и расчленение задержали супругов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Санкт-Петербурге задержали семейную пару — их подозревают в убийстве и расчленении мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала Волк, ранее в Санкт-Петербурге нашли несколько чемоданов, внутри которых были найдены останки человеческого тела. Позже полиция задержала супругов из Карелии — их вычислили по камерам внутреннего наблюдения. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как муж и жена выносят из многоквартирного дома огромные чемоданы, похожие на те, которые были обнаружены на берегу Невы.

Отмечается, что задержанных нашли в Петрозаводске. Теперь им может грозить обвинение по статье «Убийство».

Ранее стали известны новые подробности убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.