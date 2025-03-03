Пожар в центре Москвы ликвидировали

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в центре столицы.

Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня», — говорится в публикации.

Отмечается, что данные о пострадавших в результате случившегося не поступали.

Ранее стало известно, что на Спартаковской площади в центре Москвы загорелся ресторан. Сильный пожар произошел в двухэтажном здании.

До этого в центре российской столицы загорелась кальянная. Сотрудников успели вывести на улицу, никто не пострадал. Заведение готовилось к открытию, поэтому гостей в залах не было.