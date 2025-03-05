Взрыв произошел в доме в Краснодарском крае

В жилом пятиэтажном доме в городе Белореченске Краснодарского края ночью в среду, 5 марта, произошел взрыв. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

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Уточняется, что инцидент случился на четвертом этаже в доме № 84 на улице Красной. В результате обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

По информации источника, повреждены восемь квартир, пострадали пять человек. Никто не погиб.

Причины взрыва пока неизвестны, сказано в статье.

В Саратовской области в городе Балаково задержан мужчина, который взорвал бомбу в подъезде жилой пятиэтажки 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. При взрыве пострадала 38-летняя женщина, которую с множественными травмами доставили в больницу. В ходе оперативных мероприятий был задержан 38-летний экс-супруг потерпевшей.