В российском городе задержаны четыре девушки, занимавшиеся порнотрансляциями

Сотрудники отделения уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Оренбургской области пресекли функционирование двух подпольных вебкам-студий, специализировавшихся на производстве и распространении материалов порнографического характера. Правоохранители задержали четырех молодых женщин в возрасте от 20-ти до 25-ти лет, вовлеченных в создание и распространение запрещённого видеоконтента.

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Как сообщает «МВД Медиа», 25-летняя жительница Оренбурга организовала работу нелегальных студий в двух снятых для этой цели квартирах. Там работали девушки, которые вели эротические онлайн-трансляции за деньги в интернете. За дополнительную плату исполнительницы удовлетворяли особые запросы зрителей в прямом эфире. Функции администратора выполняла местная жительница 1999 года рождения.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов конфисковали компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты, осветительное оборудование, денежные средства и другие улики, имеющие значение для дела. Следователем МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по статье 242 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех участников незаконной деятельности, продолжаются.