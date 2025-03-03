В Казани произошло задымление на станции метро

Скачок напряжения стал причиной задымления на станции "Козья Слобода" в метро в Казани, составы временно проезжают данный пункт.

Об этом сообщило в Telegram-канале муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс".

"На станции "Козья Слобода" в результате скачка напряжения на внешних сетях задымилась кабельная соединительная муфта, в связи с этим напряжение было подано по резервному источнику. Бдительные пассажиры вызвали пожарную службу", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, движение поездов идет на всех станциях метрополитена, при этом составы временно проезжают станцию "Козья Слобода" без высадки и посадки пассажиров. На месте работают спасатели и сотрудники службы метрополитена.

"Движение на станции "Козья Слобода" <…> будет восстановлено после проверки специалистов МЧС. <…> Соединительная муфта будет заменена специалистами службы метрополитена в ночное окно", - уточняется в сообщении.

Управление МЧС по Татарстану в Telegram-канале написало, что были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. По данным ведомства, в тоннеле горел электрокабель, возгорание потушено.