Стали известны новые подробности об убийстве Тарховых

У убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были напряженные отношения с внучкой Екатериной, рассказал в интервью News.ru друг семьи и советник Тархова по юридическим вопросам Александр Шаронин.

28 февраля Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги Натальи, дала признательные показания и подтвердила их в ходе проверки на месте преступления. Она призналась, что пошла на преступление из корыстных побуждений, сообщила, что ее сообщник расчленил тела и раскидал фрагменты по мусорным контейнерам.

Шаронин пояснил, что ранее работал адвокатом и председателем районного суда. Он добавил, что полученный опыт «сразу дал предположить, что это сделала Екатерина».

Обвиняемая призналась в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены

По его мнению, только у внучки Тарховых могли быть корыстные цели. Кроме того, уточнил он, у экс-мэра были хорошие отношения с дочкой, с Екатериной же «у них не сложилось».

Юрист заметил, что после того, как стало известно об убийстве, озвучил, что девушка «в момент преступления была не одна — это 100%».

Внучка экс-мэра не задумывалась о том, что не является прямой наследницей Тарховых, желала получить все и сразу, предположил Шаронин.

Ранее сообщалось, что обвиняемой назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Также в отношении Тарховой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.