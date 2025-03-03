В Рязани женщину будут судить за покушение на убийство младенца в 2008 году

Рязанские следователи завершили расследование по покушению на убийство новорожденного, которое было совершено 16 лет назад.

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В июле 2008 года в кустах возле дома в Комсомольском переулке в Рязани прохожий обнаружил новорожденного мальчика. Вокруг головы младенца была обмотана материя, закрывшая ему дыхательные пути.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, мальчик не умер, поскольку нашедший его мужчина вовремя снял материю, дав ему возможность дышать. Позже ребенок был доставлен в больницу и остался жив.

Сотрудники рязанского областного уголовного розыска и регионального Следственного комитета установили подозреваемую в совершении этого преступления. Это оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Липецкой области.

После рождения ребенка она решила убить его, закрыв дыхательные пути и оставив в безлюдном месте. Полагая, что младенца никто не найдет, и он погибнет, женщина похитила место преступления.

Теперь женщине придется ответить за содеянное. Расследование дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.