Стали известны подробности о подозреваемом в наезде на людей в Мангейме

Органы безопасности Германии поделились подробностями о подозреваемом в наезде на толпу людей в немецком Мангейме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Согласно имеющейся информации, подозреваемый в наезде является гражданином Германии. Кроме того, служба безопасности считает, что он действовал в одиночку. В данный момент немецкая полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Минимум 2 человека погибли в результате наезда на толпу в Мангейме

Ранее в Мангейме автомобиль совершил наезд на толпу людей. Сообщается двух погибших, а также 25 пострадавших. При этом 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Сам подозреваемый также получил ранения и сейчас находится в больнице. Какая-либо информация о его личности не разглашается в интересах следствия.

Причины произошедшего остаются неизвестны — является ли авария умышленным терактом, на данный момент неясно.