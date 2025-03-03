В РФ осудили двух украинских пилотов за атаку на российский завод

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 26 и 22 годам лишения свободы пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, планировавших сбросить бомбу на российский нефтезавод. Об этом сообщает ТАСС.

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Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности.

Шиманский первые пять лет проведет в тюрьме, отмечается в приговоре. Морозова, осужденного на 22 года, отправят в тюрьму на четыре года.