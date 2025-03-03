Пассажир самолета из Москвы в Астрахань снял трусы и попал под статью

Пассажир рейса из Москвы в Астрахань полностью оголился во время полета, в принимающем аэропорту его встретили полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в минувшие выходные. По информации канала, после набора высоты с бортпроводниками связался пассажир с 18-го ряда. Мужчина рассказал, что его сосед зачем-то снял штаны и трусы. Член воздушного экипажа лично убедился в правдивости слов пассажира, когда подошел разобраться в ситуации. Стюард попросил 38-летнего мужчину, нарушившего общественный порядок, одеться и показать ему посадочный талон. Но тот стал отдавать бортпроводнику деньги. Объяснить свой поступок нарушитель не смог, его речь была несвязной.

Когда пассажир все же натянул вещи, об инциденте доложили командиру самолета — тот запросил по прилете скорую помощь и наряд полиции. Пассажир, сообщивший о странном соседе, отказался лететь рядом с ним и остаток полета провел на другом кресле.

У трапа в Астрахани путешественника ждали полицейские. Они доставили мужчину в отделение, где составили на него административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.