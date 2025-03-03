Блогер Елена Блиновская, ранее осужденная на пять лет за неуплату налогов, может быть освобождена из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в 2025 году. Об этом сообщили журналисты.

«У осужденной Елены Блиновской есть шансы выйти на свободу по УДО уже в этом году», — передает РИА Новости.

Отмечается, что Блиновская была осуждена по статье, не относящейся к категории тяжких преступлений. Это дает ей право на рассмотрение вопроса об УДО после отбытия половины отведенного ей срока.

Сегодня, 3 марта, Елена Блиновская была приговорена к пяти годам в колонии из-за обвинения в неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 год. В ходе судебного процесса, который проходил в Савеловском суде Москвы, Блиновскую также обвиняли в отмывании денег. В рамках дела блогер признала свою вину. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 587 млн рублей. До этого Блиновская обращалась к суду с просьбой отложить исполнение приговора, мотивируя это необходимостью заботы о своих четырех детях, пишет РАПСИ.