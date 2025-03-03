Стримерша Amouranth подверглась вооруженному нападению

Блогер Кейтлин "Amouranth" Сирагуса, которая считается одной из самых популярных стримерш, заявила, что пережила вооруженное ограбление. Об этом она сообщила в соцсети X.

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По ее словам, злоумышленники напали на девушку, вытащили ее из постели, приставили пистолет к голове, начали кричать и требовать криптовалюту. Как подчеркнула блогер, она выстрелила в одного из грабителей.

"Я вся в крови, но только часть из нее моя. Я сообщу вам позже, но теперь я в безопасности", – сказала Сирагуса.

Стримерша отметила, вызвала полицию и сейчас находится в больнице.

В ноябре прошлого года Сирагуса показала свой криптокошелек, на котором тогда было 20 миллионов долларов в биткоинах.

Ранее стример из Германии Андре Кригер, известный как CommanderKrieger, перенес инсульт во время прямого эфира. Ему не удалось прочитать сообщение от своего зрителя, и он с юмором предположил, что у него может быть инсульт. В видео, где он рассказал о случившемся, стример поделился, что в тот момент его зрение начало ухудшаться – оно сузилось до небольшой области. После Кригер испытал сильное головокружение.