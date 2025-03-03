В Москве напали на предпринимателя Матуса

Предприниматель Андрей Матус, опубликовавший свидетельства причастности Леонида Невзлина* к серии преступлений против российских оппозиционеров за рубежом, сообщил RT, что подал в полицию заявление после того, как на него напал неизвестный с криком «Привет от Невзлина!». На основании заявления Матуса возбуждено уголовное дело.

Как уточнил Матус, нападение на него произошло 2 марта 2025 года на парковке одного из ресторанов на Новорижском шоссе, где Матус встречался со своим адвокатом. К 39-летнему предпринимателю подбежал неизвестный с криком «Ты с первого раза не понял?!» и, распылив перед ним перцовый баллончик, ударил Матуса в лицо, а затем вытащил у него из кармана телефон Samsung Fold и скрылся с ним.

После этих действий нападавший выкрикнул «Привет тебе от Невзлина, в следующий раз завалим!» и скрылся.

Матус обратился в больницу и отделение полиции.

В телефонном разговоре с RT он рассказал о деталях произошедшего.

«Сейчас я возвращаюсь из больницы, где зафиксировали полученные травмы. Написал заявление в МВД, дело уже возбуждено, следственные действия шли вчера до двух часов ночи», — пояснил он.

Матус добавил, что следствие располагает видеозаписью инцидента.

«Нападавший был в маске, поэтому иллюзий насчёт того, что его быстро найдут, у меня нет. Будем работать дальше», — отметил Матус.

Андрей Матус ранее входил в окружение Леонида Невзлина и основателя «Открытой России»** Михаила Ходорковского*. В 2024 году ему поручили уничтожить телефоны с компроматом на Невзлина, доказывающим его причастность к нападениям на руководство ФБК**, однако он сохранил их содержимое.

В сентябре 2024 года на него уже нападали у гостиницы «Украина» и пытались отнять телефоны с перепиской, но безуспешно.

В декабре 2024-го Матус дал RT большое интервью, где раскрыл другие планы тандема Невзлин — Ходорковский: атаки на журналиста Бориса Корчевникова и активиста Виталия Бородина.

В интервью Матус прямо заявил, что Невзлин «прямо сейчас» разрабатывает повторное покушение на него, и выразил опасения за свою жизнь.

* Лица и организации, признанные иностранными агентами.

** Организации, признанные нежелательными в РФ.